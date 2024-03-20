روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل سر إلهي (صور)

انتهى صناع مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، من تصوير المسلسل الذي يعرض حاليًا في النصف الأول من رمضان على شاشة قنوات cbc، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة مليئة بالتشويق والغموض والإثارة.

وحرص أبطال مسلسل سر إلهي الذي ينافس في موسم رمضان 2024، على الاحتفال بانتهاء التصوير من خلال إحضار تورتة كبيرة، في حضور الفنان محمود الحديني، وأحمد مجدي.

يعرض على cbc

وتزامن عيد ميلاد المخرج رؤوف عبدالعزيز في نفس يوم انتهاء تصوير مسلسل سر إلهي، وهنأه أبطال العمل على المسلسل، وهو من تأليف أمين جمال، يشارك في البطولة مي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، وأحمد سلامة، ويوسف الأسدي، ويقوم الفنان حمزة نمرة بغناء تتر المسلسل.

مسلسل سر إلهي 15 حلقة

سيطرت أجواء الفرحة والسعادة على أبطال وصناع المسلسل والعاملين به بعد انتهاء التصوير، بالتزامن مع تحقيق الحلقات الأولى من سر إلهي نجاحًا كبيرًا خلال عرضه على شاشة قنوات cbc.