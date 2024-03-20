موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 9

عرضت قناة DMC الحلقة رقم 9 من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، بينما عرضت حلقة الإعادة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي وتعرضها مرة أخرى الساعة 12 مساء.

بهجت يتعرض لمواقف سيئة مع الطلاب

وقرر الفنان يحيى الفخراني، الذي يجسد دور بهجت الحديث مع طلاب سنتر الدروس الخصوصية، بعد أن تعرض خلال الحلقات السابقة بالعديد من المواقف السيئة وتعامل الطلاب بشكل سيء مع بعضهم البعض، وبعض حالات التنمر والذي وصلت في بعض الحالات إلى حد حدوث نوبة من الصرع.

وخلال أحداث الحلقة رقم 9 من مسلسل عتبات البهجة تحدث بهجت مع بعض الطلاب عن السلوكيات الجيدة التي يجب أن يتحلوا بها، وطلب منهم الابتعاد عن السلوكيات المشينة والتنمر، وأن يكونوا قدوة حسنة في المجتمع، لكنهم لم يستمعوا له.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.