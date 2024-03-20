موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9 على قناة DMC اليوم

تُعرض الحلقة رقم 9 من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC اليوم الساعة 6:15، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، بينما تعرض حلقة الإعادة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، و12 مساءا.

جميلة فشلت في عودة شقيقها للمنزل

وخلال أحداث الحلقة التاسعة تواصلت جميلة حفيدة الفنان يحيى الفخراني مع صديق شقيقه، واستقبلها بحالة من الفتور ووافق لها على الدخول.

جميلة ترحل سريعًا من هذا المكان

لكن الحوار لم يستمر بينهما إلا بضع الدقائق بعد أن حذرها من التواصل مرة أخرى مع أحد الشباب الذي ظهر في صور معها على هاتفها الشخصي، لترحل جميلة سريعًا من المكان، دون أن تصنع شيئا جديدا أو تقنع شقيقها بالعودة للمنزل مرة أخرى.

مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تلفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.