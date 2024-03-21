ساعات تفصل جمهور الدراما عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 11، التي من المقرر أن تشهد العديد من الأحداث الهامة التي ينتظرها الجمهور خاصة بعد النهاية المشوقة للحلقة العاشرة من المسلسل مع هجوم رجال حسن الصباح على جيش السلاجقة الذي كان يحاصر قلعة آلموت.

قبل مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 11، تعرض الحلقة أولا على منصة «واتش آت» قبل عرضها التلفزيوني، ويتم طرحها على المنصة قبل موعد العرض التلفزيوني بساعتين، وذلك في تمام السابعة السابعة والربع من مساء اليوم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 11.. حسن الصباح يهجم جيش ملك شاه

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 11

بينما تتضمن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 11، عرض أول في تمان الساعة التاسعة والربع مساء على قناة DMC بينما تعرض الحلقة مرة ثانية على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء، أما الإعادة فتكون في الثانية إلا ربع من صباح اليوم التالي وفي الرابعة والربع من عصرا.