مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس 21-3-2024

يرصد المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، مواقيت الصلاة في تونس يوميا، إذ يهتم المسلمون في كل أنحاء العالم بمعرفة مواقيت الصلاة، لتحديد مواعيد الإمساك والإفطار والفروض الخمسة وصلاة التروايح، كما نشر تحديثات موعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس 21-3-2024.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الخميس

حدث المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، مواقيت الصلاة في تونس اليوم الخميس21-3-2024، والتي تبدأ من الساعة 4:54 بأذان الفجر، وتنتهي بصلاة العشاء في تمام الساعة 8:00 مساء.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم 21-3-2024

يكون موعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس 21-3-2024، في تمام الساعة 4:54 صباحا، وفي القيروان الساعة 4:56 صباحا، أمّا في صفاقس فيكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:54.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الخميس 21-3-2024

ويكون موعد أذان الظهر في تونس اليوم الخميس 21-3-2024 في تمام الساعة 12:33 ظهرا، وفي مدينة القيروان الساعة 12:34 ظهرًا، وفي صفاقس في تمام الساعة 12:31.

موعد أذان العصر في تونس

موعد أذان العصر في تونس اليوم الخميس 21-3-2024، في تمام الساعة 3:54 عصرا، وأيضا في مدينة القيروان في الساعة 3:54 عصرا، وفي صفاقس 3:52 مساء.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس

يأتي موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 21-3-2024 6:35 مساء، وفي مدينة القيروان 6:36، وفي صفاقس يكون موعد أذان المغرب 6:32 مساء.

عدد ساعات الصيام في تونس

ويبلغ عدد ساعات الصيام في تونس اليوم، نحو 15 ساعة من الفجر حتى أذان المغرب.