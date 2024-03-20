أفضل أوقات المذاكرة في شهر رمضان.. «اعملي جدول بالمواد لأولادك»

مع حلول شهر رمضان الكريم، تتغير العادات اليومية الروتينية للأشخاص خاصة الطلاب، إذ يحاولون التوفيق بين المذاكرة وأوقات العبادة المختلفة وموعدي الإفطار والسحور، لذا تحاول الأمهات البحث عن أفضل أوقات المذاكرة في شهر رمضان، وعمل جدول مناسب لأبنائهن حتى يستطيعوا أداء واجباتهم الدراسية وأيضًا أداء الفروض في مواعيدها.

أفضل أوقات للمذاكرة في رمضان

وأوضح الدكتور جمال فرويز استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ المذاكرة في شهر رمضان يجب أنّ تكون في مواعيد محددة، ويفضل عمل جدول لاستذكار الدروس وضمان تحصيل أكبر قدر من المعلومات، كالتالي:

بدء المذاكرة بعد السحور، فهو من أكثر الأوقات المناسبة كونه يزيد الفهم والتركيز وصفاء الذهن، فضلًا عن الهدوء التام وتحصيل المعلومات بسهولة، ومن الممكن المذاكرة لأكثر من ساعتين بعد تناول وجبة السحور حتى أداء صلاة الفجر.

من أفضل أوقات المذاكرة في شهر رمضان، فترة بعد الظهر، ومن الممكن إعداد جدول لتقسيم أوقات الاستذكار من 12 مساءً إلى 2 مساءً، ثم قراءة القرآن والعودة إلى المذاكرة مرة أخرى.

بعد الإفطار يمكن تكثيف المذاكرة، إذ تكون الأجواء هادئة ولن تكون هناك أي معوقات أو أشياء تشتت الانتباه.

إزاي عمل جدول مذاكرة في رمضان؟

ويمكن وضع جدول بأوقات المذاكرة في رمضان، يتضمن وقتًا للنوم كي يسترخي الجسم وتكون هناك فرصة لصفاء الذهن واستعياب أكبر قدر من المعلومات، وتقسيم مواعيد المذاكرة على مدار اليوم مع وضع وقت للعبادات.

أطعمة تساعد على المذاكرة في شهر رمضان

ويجب الاهتمام بالعناصر الغذائية للمذاكرة الجيدة في شهر رمضان، إذ أكد الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، أنه لا يجب تفويت وجبة السحور، مشيرًا في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنها تمد الجسم بالطاقة وبالتالي المساعدة على المذاكرة، ويمكن تناول الأطعمة التي تساعد على التركيز مثل الأسماك والخضروات والبيض والمكسرات واللحوم، للموازنة بين الدراسة والصيام.