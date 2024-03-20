مسلسل محارب الحلقة 10.. حسام يستغل حبس إبراهيم لتسليم محارب

شهدت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل محارب ذهاب حسن الرداد في دور محارب لأبناء عمومته في البلد مقدما كفنه لهم حتى يسامحونه على قتل والده لوالدهم منذ 25 عام، طالبا منه مساعدته في الأخذ بثأر والدته التي دهسها رامي العزازي بسيارته، وحمايته من القبض عليه بسبب التهم التي قام أحمد زاهر في دور حسام بتلفيقها له.

مسلسل محارب الحلقة 10.. حسام يستغل القبض حبس إبراهيم لتسليم محارب

كما شهدت أيضا مشادة بين إبراهيم ومنال إخوة محارب، ما جعل محمود ياسين في دور إبراهيم يترك المنزل ويتجه لأحد الأشخاص المتخصصين في الإتجار بالمخدرات لمساعدته، وأثناء قيامهم باستقلال سيارة أجرة لتوزيع المخدرات، تم القبض على إبراهيم في مسلسل محارب الحلقة 10، ثم تم حبسه في القسم حتى يتم عرضه على النيابة.

وعندما علم المحامي بما حدث لإبراهيم، فرح كثيرا بذلك الخبر، أملا في استدراج محارب للقبض عليه عندما يسمع بخبر القبض على أخيه في قضية مخدرات في مسلسل محارب الحلقة 10، حتى يقوم بالإبلاغ عنه ليتم القبض عليه بعد هروبه من قضية قتل محمود العزازي رجل الأعمال الشهير ووالد رامي الشاب الذي دهس والدة محارب.