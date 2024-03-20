مجلس الشباب المصري يعقد أمسية رمضانية حول تعزيز الحق في الصحة

نظم مجلس الشباب المصري، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، أمسية رمضانية بعنوان «تعزيز الحق في الصحة: واجب وطني وتحديات مستقبلية»، وذلك في إطار سعيه لتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا الصحة العامة.

هدفت الأمسية، التي عُقدت في مقر المجلس، إلى تسليط الضوء على أهمية الحق في الصحة كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، ومناقشة آليات تعزيز هذا الحق في ظل الجمهورية الجديدة.

كوكبة من الأطباء يشاركون في المناقشة

حضرت الأمسية كوكبة من الأطباء والمتخصصين في ملف الصحة، من بينهم الدكتور وائل صفوت، والدكتور محمد كمال، والدكتورة ملك البسيوني.

افتتح الدكتور محمد ممدوح الأمسية بكلمة أكد فيها اهتمام مجلس الشباب المصري بقضايا الصحة العامة، وحرصه على إطلاق حوار مجتمعي شامل حول أهم التحديات التي تواجه منظومة الصحة في مصر، ووضع خطة عمل قابلة للتنفيذ لتعزيز هذا الحق.

وتضمنت الأمسية العديد من العروض التقديمية والنقاشات البناءة حول مختلف جوانب الحق في الصحة،من أهمها:

- التحديات التي تواجه منظومة الصحة في مصر: تم مناقشة التحديات التي تواجه منظومة الصحة في مصر، مثل نقص الكوادر الطبية، وضعف البنية التحتية، وارتفاع تكلفة العلاج.

- آليات تعزيز الحق في الصحة: تم مناقشة العديد من آليات تعزيز الحق في الصحة، مثل: تطوير منظومة التأمين الصحي: توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين.

- تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن عليهم.

منظومة الصحة في مصر

- تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية: بناء مستشفيات جديدة وتحديث المستشفيات القائمة. توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.

- توعية المواطنين بأهمية الصحة الوقائية: نشر الوعي بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية. توفير برامج التطعيمات والفحوصات الدورية.

وقدم المشاركون عددًا من المقترحات في نهاية الجلسة، وهي كالتالي:

- إقامة مشروع لتدريب الشباب على الاسعافات الأولية بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري: حيث يقوم المتدربون بتوعية المواطنين في الحملات القادمة، مع التركيز على التدريب على اسعافات الطوارئ الخاصة بالأمراض النفسية.

إطلاق مبادرة قومية لاستقصاء الأمراض النفسية: تهدف إلى توعية المواطنين بالتفرقة بين الطبيب والمرشد النفسي، وزيادة القبول للتعامل مع المرض النفسي والسعي لمعالجته.

تنفيذ خطة للاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في صناعة محتوى يساهم في التوعية الصحية : يتم ذلك بواسطة الأطباء أعضاء المجلس من التخصصات المختلفة، لتوعية المواطنين وإرشادهم.

التأكيد على أهمية الحق في الصحة كأحد الحقوق الأساسية للإنسان.

- ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتعزيز هذا الحق.

- أهمية إطلاق حوار مجتمعي شامل حول قضايا الصحة العامة.

- ضرورة وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ لتعزيز الحق في الصحة.

وأكد الدكتور محمد ممدوح على التزام مجلس الشباب المصري بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتعزيز الحق في الصحة وتحقيق أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.