مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. سوزان نجم الدين تؤهل الجاريات ليصبحن «حوريات»

في الحلقة العاشرة من مسلسل الحشاشين ظهرت الفنانة سوزان نجم الدين والتي تجسد شخصية ألينار وهي المسؤولة عن إعداد وتأهيل الجواري ليصبحن «حوريات الجنة»، حيث تحدثت إليهن خلال الحلقة العاشرة، بعد أن أدخلت الرعب في قلوبهن في الحلقة التاسعة كونها امرأة شديدة، وستعاقب من يخالف قواعدها، وطالبتهن بأن يتمتعن بالأنوثة وهي ليست جمال ودلال فقط ولكنه إيقاع وحركة.

وحذرت سوزان خلال الحلقة، الفتيات أن هناك أمرين قد يجعلهن عرضة للقتل، الأول أن تفشي أي واحدة منهن أسرار القلعة، والثاني هو ألا تكون الفتاة قابلة للتعلم، وبدت سوزان قاسية الطباع والحديث معهن حتى تسيطر عليهن وتدربهن ليكن حوريات الجنة كما يريد حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.