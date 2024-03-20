كيف واجه السلطان ملك شاه انتشار حركة الحشاشين؟.. بداية الحملات العسكرية

أحداث مثيرة ومُشوقة شهدتها الحلقتان 9 و10 من مسلسل الحشاشين، أبرزها إرسال حسن الصباح رسالة إلى السلطان ملك شاه بعدما قتل «مُضحك السلطان» وصديقه المقرب قال فيها: «من حسن الصباح إلى السلطان ملك شاه قتلنا مضحك الملك ونديمه.. ليعلم أن أوان الضحك فات وآن أوان الجد»، حتى ثار غضب السلطان وطلب من نظام المُلك تجهيز حملة تأتي بحسن الصباح وأتباعه تحت أقدامه.

بداية الحملات السلجوقية ضد الحشاشين

وفي ضوء الانتشار السريع والانتصارات المتوالية لحركة الحشاشين في أطراف إيران الجبلية والصحراوية وجد ملك شاه السلطان السلجوقي – بايعاذ من نظام الملك – أنه ما من بد من اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في القضاء على النفوذ الألموتي المتزايد، وفقًا لما ذكره الكاتب الدكتور محمد عثمان الخشت في كتاب حركة الحشاشين، تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي.

وجَّه السلطان حملتين في بداية سنة 485 هجريا 1092 ميلاديا إلى كل من ألموت وقهستان، فكانت الحملة الأولى بقيادة الأمير أرسلان تاش الذي توجه بجيشه إلى ألموت وحاصرها، وكان رجال حسن الصباح الذين معه في القلعة لا يتجاوزون 70 رجلا على الأكثر، وإن كان الحسن قد أعد العدة لمواجهة هذا الحصار فكان لديه من المؤن ما يكفي رجاله طوال فترة الحصار وكان يوزعها عليهم توزيعا مقننًا حتى يضمن الاستمرار في المواجهة أكبر فترة ممكنة.

في البداية طلب أرسلان تاش من حسن ورجاله الاستسلام الفوري وتسليم القلعة وإن لم يفعل فستكون عاقبته هو ورجاله الإبادة حيث سيضرب على القلعة حصارا مستمرا، ولكن رغم هذا التحذير الشديد فإن حسن لم يرضخ ورد على أرسلان تاش بخطاب شديدة اللهجة، جاء مُلخصه: أيها الغزاة مالكم والتدخل في شؤوننا الداخلية؟ نحن قوم لا هدف لنا إلا العمل على إصلاح المجتمع.. هذا المجتمع الفاسد ونشر بذور المحبة والإخاء بين المواطنين.. ارجع بجنودك عنا فلو بقيت إلى الأبد لن تنال منا قيد أنملة.

هزيمة الحشاشين لجيش أرسلان

وبالفعل نفذ أرسلان تاش تهديده فحاصر القلعة، ولم يكتفِ بذلك بل ضيَّق الخناق أيضا على القرى والمناطق المجاورة، واستمر هذا الحصار حوالي 4 أشهر كان حسن في أثنائها قد أرسل يستنجد بالداعي ديدار أبو علي الذي كان له نفوذه وتأثيره في قزوين والري وطلقان وكوهي بارا.

وسارع الداعي بإرسال الرجال ومعدات الحرب إلى منطقة الحصار، وفي ليلة حالكة الظلام قامت هذه المجموعة مع فدائيين قلعة ألموت بمساعدة بعض الأهالي رودبار بهجوم سريع ومفاجئ على جيش أرسلان تاش فاستطاعوا هزيمته وإجلائه عن المنطقة.

أما الحملة الأخرى التي كان ملك شاه قد وجهها في نفس الوقت إلى قهستان بقيادة قزل مارق فإنها قامت بحصار منطقة النفوذ الإسماعيلي واستمر هذا الحصار دون أي تسليم من حسين القائي ورجاله حتى جاء خبر موت السلطان ملكشاه فقرر قائد الحملة فك الحصار والعودة من حيث جاء.