تامر مجدي عن مشاركته في ملحمة الحشاشين: المسلسل فرصة كبيرة وهدية من السماء لم أحلم بها

قال الفنان تامر مجدى إن مشاركته فى مسلسل «الحشاشين» الذى يعد أضخم إنتاج درامى فى موسم دراما رمضان الحالى بمثابة فرصة كبيرة وهدية من السماء، خصوصاً أن هذا العمل حظى بكثير من الاهتمام بكل التفاصيل مهما بدت صغيرة للجمهور، وتم توفير كل الإمكانيات له سواء المادية أو اللوجيستية، لضمان الخروج بصورة تليق باسم الدراما المصرية، معرباً عن سعادته بردود الفعل التى تحيط بالمسلسل سواء فى مصر أو على مستوى الوطن العربى.

وأضاف تامر مجدى، فى تصريحات لـ«الوطن»، الذى يجسد شخصية «نور بارق»، وهو فارس تركى ينضم لـ«طائفة الحشاشين» ويقوم بمهمة قتالية، حيث يستعين به «حسن الصباح» لحرفيته ومهارته الشديدة فى رمى القوس من أجل استهداف قادة الجيوش، أن وجوده فى هذا المسلسل بمثابة حلم يتحقق أمام عينيه «أول ما عرفت تحمست جداً، وشعرت بسعادة غامرة، ولم أكن أصدق نفسى من شدة الفرحة، وبالتأكيد وافقت على الفور دون تردد أو تفكير».

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يتعاون فيها مع الفنان كريم عبدالعزيز، حيث سبق أن التقى معه فى مسلسل «الاختيار»، مؤكداً أنه يشعر بأنه «محظوظ» بشأن تكرار التعاون مع نجم مثل «كريم»، متابعاً: «الحقيقة من وقت التعامل معه فى مسلسل الاختيار، قال إنه بيحبنى، وأنت ممثل مهم وهتبقى نجم كبير وأنا بحبك، حتى اسأل دكتور بيتر ميمى قلت عليك إيه؟، دائماً يشعر من حوله بالحماس والطمأنينة، وبالتالى ينعكس ذلك على كواليس العمل التى تتميز بالبساطة والجمال والمحبة، شرف كبير الوجود فى هذا العمل الضخم مع نجم كبير تعلمت منه الكثير، وأن النجم الحقيقى يكون من أبسط خلق الله فى التعامل مع كل من حوله، كذلك المؤلف عبدالرحيم كمال، والمخرج المتميز بيتر ميمى».

واستطرد بقوله: مسلسل «الحشاشين» من الأعمال الدرامية التى كانت مليئة بالتحديات والصعوبات، خصوصاً أنه يتناول حقبة تاريخية قديمة فى القرن الـ11، ومن ثم تحتاج إلى أماكن تصوير معينة، وأزياء ومكياج وديكور عن الحقبة الزمنية الخاصة بهذه الفترة، وهو ما حرصت عليه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن توفير كل الإمكانيات وتذليل أى صعوبات، كعادتها دائماً فى دعم الفن ومنح الفرص للمواهب، الأمر الذى يجعل أى فنان فخوراً بالعمل معها.

ويشارك فى بطولة مسلسل «الحشاشين» فتحى عبدالوهاب، وأحمد عيد، وميرنا نور الدين، ونيقولا معوض، وسوزان نجم الدين، وإسلام جمال، وسارة الشامى، وعمر الشناوى، وعابد عنانى، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.