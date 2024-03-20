تعافي حارس المنصورة من ارتجاع صمامات القلب ومشاركته في التدريبات

أعلن نادي المنصورة تعافي مصطفى مدحت حارس المرمى من وعكة صحية مفاجئة لوجود ارتجاع في صمامات القلب أثناء أداء صلاة التراويح.

تفاصيل الحالة الصحية للاعب مصطفى مدحت

وكشف أحمد رجب المسؤول الإعلامي لنادي المنصورة تفاصيل الحالة الصحية للاعب مصطفى مدحت: «مصطفى تعرض لأزمة صحية مفاجئة في أثناء أداء صلاة التراويح بمحافظة المنوفية».

خروج حارس المنصورة من المستشفى

وأضاف رجب أن اللاعب جرى نقله في الحال للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وخرج بالسلامة واطمأن الجهاز الفني والإداري على اللاعب، واللاعب طمأنهم وأنه أجرى الإشعة اللازمة، ويتابع مع أحد الأطباء الحالة الصحية.

واختتم رجب بأن رئيس النادي العميد محمد بسيوني، تابع مع اللاعب حالته الصحية، وأخبره أن النادي على كافة الاستعداد لتقديم جميع الخدمات سواء الطبية أو المالية وشارك في التدريبات الجماعية للفريق الأول بالجري حول الملعب.

وكشف رشاد مدحت، شقيق حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في نادي المنصورة، تفاصيل إصابة شقيقه بأزمة قلبية خلال صلاة التراويح، وبدأت بشعوره بألم في منطقة القلب ثم الذهاب إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وأكد شقيق حارس المرمس، أن الطبيب أخبرهم بأنه تعرض لارتجاع في صمامات القلب، وبعد عدة أيام من احتجازه في المستشفي استقرت حالته، لكن الطبيب طلب وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

المنصورة يتصدر جدول مجموعته بدوري الدرجة الثالثة

يذكر أن نادي المنصورة الرياضي يتصدر جدول مجموعته بدوري الدرجة الثالثة برصيد 34 نقطة عن أقرب منافسيه فريق القزازين برصيد 32 نقطة.

ويخوض نادي المنصورة مباراة مصيرية مع أقرب منافسيه القزازين على اعتلاء جدول ترتيب الدوري وصدارة المجموعة والصعود يوم 17 أبريل المقبل.