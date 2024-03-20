طريق تجاوز صدمة الزواج الثاني.. على غرار مسلسل المعلم

أحداث شيقة عاشها الجمهور أمس مع الحلقة 9 من مسلسل المعلم، خاصة بعد اعتراف هاجر أحمد لسهر الصايغ بحبها لمصطفى شعبان، لتوضح لها الأخيرة أنها كانت تشعر بذلك منذ فترة طويلة، وفي خلال تسلسل الأحداث نكتشف هل تقوم سهر الصايغ بتزويج زوجها مصطفى شعبان «المعلم» لهاجر أحمد أم لا، فماذا لو تعرضتِ لنفس موقفها، كيف تساعدين نفسك على تجاوز صدمة الزواج الثاني؟.

مسلسل المعلم

السبب الرئيسي لألم الزوجة بعد شعورها بأن امرأة أخرى ستشاركها في زوجها، وهو طبيعة مشاعرها كأنثي، وهو الشعور بأنها غير كافية وفقًا لما فسرته داليا كمال استشاري العلاقات الأسرية، خلال حديثها مع «الوطن»، بالإضافة إلى أنها تكون ضحت بالكثير من أجله، أو فقدت شيئا من أجل استمرار الزواج مثل عملها أو تعليمها، أو أنها كانت تعتمد عليه ماليًا، أو على الأقل أنها قضت سنوات في خدمته.

كيف تساعدين نفسك على تجاوز صدمة الزواج الثاني؟

فعلى الزوجة التي تمر بذات المرحلة التي تقف على أعتابها سهر الصايغ في مسلسل المعلم، اتباع تلك النصائح لتمر من تلك الأزمة بأقل الخسائر النفسية، حال كنتِ لا تعرفين شيئا عن الزوجة الثانية لا تغذي عقلك عنها باي معلومات، وحال طلب منك الزوج التعرف عليها حذاري أن توافقي، وإذا كانت شخصية مقربة منكِ ابتعدي عنها وعن أسلوب حياتها، حتى لا تخسري سلامك النفسي ولا تدخلي معها في خلافات، وحتى لا تكوني الخاسر الوحيد في النقاشات التي تنشب بسبب الغيرة وخلافه، وفقًا لاستشاري العلاقات الأسرية.

يجب أن تخلق الزوجة عالما جديدا لها وتهتم بنفسها وتطوير ذاتها لتعويض ما فاتها خلال سنوات الزواج الماضية، وأضافت استشاري العلاقات الأسرية، أن على الزوجة الانضمام لدورات التنمية البشرية والمهارات، وخلق أنشطة مع أولاها لتملأ الوقت الذي سيقضيه مع زوجته الأخرى، أو حصولها على وظيفة، حسني مظهرك ومنزلك حتى يكون مصدر جذب له، وتغير جميع الصفات التي كان ينفر منها حتى لا يستغلها ضدك.

استشارة طبيب نفسي

وطلبت استشاري العلاقات الأسرية من أي زوجة تمر بتلك التجربة المريرة بألا تخجل من طلب الدعم من أهلها أو صديقاتها المقربات، وإن حالتها النفسية ساءت أو عاشت فترة ولم تتأقلم، فعليها أن تزور طبيب نفسي لمساعدتها.