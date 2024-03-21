مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10 لأحمد مكي.. «جوني» يحصل على مفتاح الخزنة

نجح جوني في الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يذاع يوميا على قناة on عقب أذان المغرب في الحصول على مفتاح الخزنة وأعطاه لحزلقوم.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8

وحاول جوني خلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8، أن ينقذ شقيقة حزلقوم وذهب مع سيف موظف البنك إلى المستشفى، بعد تعرضة لأزمة بسبب حزنة على وفاة والدته، ويخضع لعملية جراحية ويلازمه هجرس وجوني اللذان يحصلان على متعلقاته من زوجته ويهربان، ويطلب من حزلقوم الصعود إلى سطح البنك وربط المفتاح في بلايين وصلت الي حزلقوم وكان معه طباظا الذي حاول الإمساك بالبلايين ولكنه سقط من سطح البنك.

وتعتقد الشرطة أن حزلقوم ينتمي لعصابة خطيرة ظنًا منهم أنه رمي طباظا إحدى الرهائن في البنك.