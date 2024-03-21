مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 11

مع تصاعد صراعات عرب السويركي الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، داخل منطقة المغربلين، ينتظر الجمهور بمزيد من التشوق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama فى رمضان 2024 الحلقة 11، المتوقع أن تزداد فيها الإثارة.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama

من المقرر أن تكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama فى رمضان 2024 الحلقة 11 بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة 9 مساء، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

وتكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 11، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولي في تمام الساعة 11:15 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوي عثمان، وفاء عامر، أحمد صيام، وليد فواز، محمد أحمد ماهر، وفاء مكي، وعدد آخر من الفنانين من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.