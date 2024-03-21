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دراما المتحدة

مسلسل حق عرب الحلقة 10.. عرب السويركي يدافع عن حنان

كتب:

أميرة عزالدين
03:58 ص | الخميس 21 مارس 2024
دينا فؤاد مسلسل حق عرب

دينا فؤاد مسلسل حق عرب

انتهي عرض مسلسل حق عرب الحلقة 10 التي شهدت تطورا في علاقة عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، وخطيبته السابقة حنان وتجسدها الفنانة دينا فؤاد بعد انفصالهما الحلقة الماضية. 

هل يعود عرب السويركي لحبيبته حنان 

ورغم انفصالهما فإن عرب السويركي لازال يدافع عن حبيبته حنان فيما يتعلق بمهنتها غير الأخلاقية، وحذر أهالي الحارة في منطقة المغربلين من التعرض لها أو لأي شخص من أهلها لأنهم في حمايته، خاصة بعد تعرض أحد الأشخاص لشقيق حنان الأصغر الذي لم يبلغ 10 سنوات باستخدام كلاب حراسة شرسة وتهديده بها. 

وراقبت حنان بأعين المحب لحبيبها وهو يدافع عنها ما جعلها تشعر بالاطمئنان أنه لا يزال يحبها ويدافع ويخاف عليها فهل يعود عرب السويركي إلى حنان؟

خيانة علي السويركي لشقيقه عرب 

كما شهدت الحلقة 10 مسلسل حق عرب، معرفة عرب السويركي بخيانة شقيقه وعمله مع عدوه في السوق وهو رباح أبو الدهب الذي يجسده الفنان وليد فواز.

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بقلم أميرة عزالدين