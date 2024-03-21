كل مل تود معرفته عن محطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق

محطة وادي النيل، هي إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة «3C»، لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وهي محطة نفقية قريبة من شارع الحجاز وشارع وادي النيل، وشارع محمد حسن حلمي وشارع أحمد يحيى إبراهيم وشارع شهاب ومدرسة العجوزة الثانوية ونادي الزمالك الرياضي ومسجد الحامدية الشاذلية ومدرسة ميت عقبة الابتدائية.

معلومات عن محطة وادي النيل

تتكون محطة وادي النيل من ثلاثة طوابق تحت الأرض، طابق الرصيف والطابق الأوسط و طابق صالة التذاكر

يحتوى كل رصيف على أربعة سلالم متحركة وأربعة سلالم ثابتة، كما تحتوى المحطة على 22 بوابة تذاكر، وفق ما نشرته الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

تشطيب محطة وادي النيل

وذكرت الوزارة أنه يتم حالياً التشطيبات النهائية للمحطة، التي بُنيت وفق المعايير والمواصفات العالمية وبأيادٍ مصرية خالصة، حيث أظهر فيديو الهيئة المنشور عبر صفحتها تقدم أعمال التشطيبات سواء لصالة التذاكر أو أرصفة المترو.