أول تعليق من عبير فريد شوقي على وفاة والدتها سهير ترك.. «أرجوكم ادعوا لها»

في رسالة حزينة، أعلنت عبير فريد شوقي، عن وفاة والدتها سهير ترك، بعد صراع مع المرض، وكتبت عبير فريد شوقي في أول تعليق لها، «انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي المغفورة لها بإذن الله تعالى السيدة الفاضلة سهير ترك».

موعد صلاة جنازة سهير ترك

وعن موعد صلاة الجنازة قالت: «ستقام صلاة الجنازة غدا الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الكواكبي مسجد فريد شوقي بالعجوزة والدفن في مقابر العائلة في طريق الفيوم»، وطالبت الدعاء لوالدتها قائلة: «برجاء الدعاء للمتوفاه في هذه الأيام المباركة».

وفاة الفنانة رانيا فريد شوقي

توفت منذ قليل، سهير ترك، والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة الفنان الراحل فريد شوقي، وكتبت ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك، والدة خالتي رانيا فريد شوقي، وعبير فريد شوقي.. نسألكم الفاتحة، والدعاء لكل من فقدناهم».