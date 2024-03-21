كشف أحمد عيد طبيب نادي موردن فيوتشر، عن تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، في مباراة الاتحاد السكندري بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري nile، التي أقيمت على ملعب الإسكندرية.

طبيب فيوتشر: أحمد رفعت استعاد وعيه بشكل كامل وبدأ يتنفس بشكل طبيعي

وأكد أحمد عيد طبيب نادي موردن فيوتشر في تصريحات عبر برنامج الهدف المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:« أن أحمد رفعت لاعب الفريق، استعاد وعيه بشكل كامل، وبدأ يتنفس بشكل طبيعي، وذلك بعد رفع جهاز التنفس عنه خلال الساعات القليلة الماضية بشكل رسمي، مؤكدا أن كافة الأمور تسير بشكل جيد في الوقت الحالي».

الحالة الصحية لأحمد رفعت

وتابع:«هناك بعض الأمور البسيطة في الوقت الحالي، الخاصة بالحالة الصحية لـ أحمد رفعت، وهي الأمور الخاصة بالرئة، وهناك عمل رائع من جانب الأطباء المعالجين له، لعودته بصورة كاملة لطبيعته خلال الفترة المقبلة».

وتحسنت الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي موردن فيوتشر، بعد الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية خلال مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.