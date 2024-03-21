تطور مفاجئ في حالة أحمد رفعت الصحية.. لماذا طلب الأطباء دخول والدته؟

تطور مفاجئ شهدته الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب نادي مودرن «فيوتشر»، الذي يمكث في أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، بعد فصله من على الأجهزة الطبية خاصة أجهزة التنفس الصناعي، وذلك عقب سقوطه مغشيا عليه قبل 9 أيام، خلال مواجهة أمام الاتحاد السكندري بمنافسات الدوري المصري، وذلك بحسب مصدر مقرب منه لـ«الوطن».

الحالة الصحية لأحمد رفعت

«تحسن في التنفس وفي الحالة العامة، ودا تطور كبير، الحمدلله بعد ما فصلوا أجهزة التنفس الصناعي عنه، وبيطلب كل حاجة بالإشارة»، هكذا وصف مصدر من أسرة اللاعب أحمد رفعت، تطورات حالته الصحية، مؤكدا أن هناك تحسنا ملحوظا لكنه يظل تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

يحاول الأطباء المعالجون للاعب أحمد رفعت، مساعدته في استعادة الوعي بشكل كامل، بعدما كان مغيبا تماما خلال الفترة الماضية بفضل أدوية التنويم، بحسب المصدر: «الأطباء بيعملوا كل حاجة علشان يستعيد وعيه بشكل تدريجي، والحمدلله في تحسن حتى لو بطيء لكن لسه الساعات اللي جاية حاسمة، خاصة بعد ما قعد في الرعاية المُركزة تحت تأثير التنويم».

تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت

طلب من أطباء أحمد رفعت، دخول والدته ربما يساعده على تنشيط الذاكرة وفق المصدر: «الأطباء طلبوا من والدته الدخول على اللاعب من شوية للمساعدة في تنشيط الذاكرة واستعادة الوعي، وهي بتحاول تعمل كل اللي تقدر عليه علشان يفتكر ويستعيد وعيه».

الأطباء أيضا قرروا مد سرعة الغسيل الكلوي حتى تستعيد الكلى كفاءتها، بحسب المصدر: «مدوا فترة غسيل الكلى مع زيادة السرعة بتاعتها علشان تتحسن، وبدأ يطلب اللي عايزه بالإشارة»