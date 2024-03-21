دعاء لأمي المتوفية في رمضان.. «اللهم ارزقها الجنة والفردوس الأعلى»

مع مرور أول 10 أيام من شهر رمضان المبارك، يكثر المسلمون من ترديد الدعاء للأمهات خاصة بالتزامن مع عيد الأم 2024، إلا أن البعض منهم يشعر بحزن بسبب وفاة والدتهم، لذلك يرددون دعاء لأمي المتوفية في رمضان.

دعاء لأمي المتوفية في رمضان

لا توجد صيغة واحدة أو ثابتة يمكن قولها لـ دعاء لأمي المتوفية في رمضان، إلا أن الفرد يمكنه الدعاء بما يريد وبالصيغة المناسبة له، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء.

دعاء للأم المتوفاة في رمضان

ويردد البعض في دعاء لأمي المتوفية في رمضان الصيغ التالية:

- اللهم حاسبها بما أنت أهله وليس بما هي أهله، اللهم إن أذنبت فهي أمتك وطامعة في رضاك، وإن أحسنت فاكتب لها بكل حسنة عشرة أمثالها.. وصلَّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

- اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وأرها مكانها في الجنة وقل لها ادخلي من أي باب تشائين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء للأم المتوفية في رمضان 2024

ويقول البعض في دعاء لأمي المتوفية في رمضان التالي:

- اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن ترحمها إنك على كل شيء قدير، اللهم إني أتوسل إليك في شهر رمضان أن تثبّت أمي عند السؤال، وأن تؤمّنها من وحشة القبر، وضمّة القبر.

- اللهم إن كانت أمي من المحسنين فارفع درجتها وزد حسناتها، وإن كانت من المسيئين فاغفر لها وتجاوز عن سيئاتها، إنك أنت العفو الغفور.

- اللهم حرِّم عليها ظلمة القبر.

- اللهم أجعل القرآن شفيعًا لها.

دعاء أمي المتوفية في رمضان

- اللهم إن كانت من المحسنين فزد في حسناتها وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها.

- اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت غنيٌ عن عذاب أمي فاغفر لها وارحمها.

- اللهم ارزقها الجنة، اللهم ارزقها الفردوس الأعلى، اللهم اجعلها جارةَ النبي -صلى الله عليه وسلم-، وارزقها لذة النظر لوجهك الكريم.