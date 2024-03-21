مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. هل دتصل «عايدة» لتفاصيل قتل شقيقها؟

العديد من التوقعات يحملها مسلسل صيد العقارب الحلقة 11، وذلك لما شهدته أحداث الحلقة الماضية من تطورات مشوقة بدأت بوصول «ريمون» إلى طرف الخيط الخاص بمقتل «علي ضرغام»، وتفاصيل نشوب مشادة بين «إسماعيل الغول» الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، ونجله «سامح» ليلة مقتل «علي» شقيق «الدكتورة عايدة» وتجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

من المتوقع أن يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 تطورات عديدة بعد اكتشاف «عايدة» أول خيط مقتل شقيقها «علي» الذي لعب دوره الفنان محمود عبد المغني، بعدما أخبرها «ريمون» باكتشافه نشوب مشادة كلامية بين «إسماعيل الغول» ونجله «سامح» المتهم في قتل شقيقها.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 يُعرض عبر شاشة «سي بي سي» في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وفيما بعد تُعاد الحلقة للمرة الأولى الساعة 2:45 صباحًا، ومن ثم يعاد للمرة الثانية في الساعة 1:45 مساءً، وتعرض إعادة الحلقة بعد ساعتين عبر شاشة «سي بي سي دراما».

ملخص الحلقات الماضية من مسلسل صيد العقارب

شهدت الحلقات الأولى الماضية من مسلسل صيد العقارب اندلاع نيران الانتقام والثأر بين عائلتي «حسن ضرغام» الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر و«إسماعيل الغول»، وذلك بسبب قتل نجل الأول على يد نجل الثاني.

وبعد وقوع جريمة القتل قرر «إسماعيل الغول» التخلص من «حسن ضرغام» بتدبير حادث له وهو ما نجح به، ليصاب الأخير بشلل نصفي نتيجة تعرضه لنزيف حاد.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من، غادة عبد الرازق، سيمون، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علي رزق، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف الكاتب باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.