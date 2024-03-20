ملخص الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.. نهاية مثيرة

تتصاعد الأحداث وتتوالى في مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ولا تتوقف محاولات «عايدة» عن الوصول إلى الحقيقة، وفي السطور التالية، ملخص الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.

وفي ملخص الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، يحاول «ريمون» الوصول إلى أي معلومات بشأن القاتل سامح الغول، والذي تبحث عنه «عايدة»، وتجسد دورها الفنانة غادة عبدالرازق، والتي تعمل بمنزل «الغول»، وهو الفنان رياض الخولي، وذلك بطلب من «عايدة».

وفي ملخص الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب، اعترفت الخادمة «فاتن» لـ«عايدة» بعد أن خطفها «ريمون»، تفاصيل المشاجرة التي حدثت بين «سامح» مع والده في يوم مقتل شقيقها «سامح»، كما وصلت من خلال الخادمة إلى خيط جديد، وهو «معتز»، والذي خرج مع القاتل «سامح» يوم الواقعة، وهنا، تبدأ في مراقبة «معتز»، إذ ترى أنه الخيط للوصول إلى القاتل.

ملخص الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب

وحين كانت تتحدث «عايدة» مع والدها عن الخيط الذي وصلت إليه، رد عليها والدها - الذي يعاني من الشلل - وقال لها «عفارم.. عفارم يا عايدة»، لتفاجئ وتقوم باحتضانه، وتقول: «أنت بتتكلم يا بابا.. يا حبيبي.. أومال إيه الكلام اللي بيقولوا الدكتور ده»، ليرد، «ده كان اتفاقي معاه لما عرفت إن مقدرش أتحرك».

وفي نهاية الحلقة العاشرة، وقع حادث مثير، بعد أن علمت «عايدة» مكان اختباء «سامح»، كما أرسلت له رجال لاختطافه، لينتظر الجمهور ما سيحدث في الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساءً، و2:45 صباحًا.