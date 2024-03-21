مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. هل تنتظر الفنانة غادة عبدالرازق مفاجآت جديدة؟

ينتظر الجمهور أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 للفنانة غادة عبدالرازق التي تجسد دور «عايدة»، بعدما كشف والدها حسن درغام، في الحلقة 10 قدرته على الكلام، إذ صرح بالاتفاق مع طبيبه المعالج على إخفاء حقيقة قدرته على الحديث، نظرًا لحالته الصحية التي تعرض لها بعد الحادث من فقد القدرة على الحركة، موضحًا أنه ذلك سيدعم خطته التي تحمل السوء لصديقه إسماعيل الغول.

«مفيش ألعن من عداوة اللي كان في يوم حبيب»، مقولة صرح بها حسن ضرغام في حديثه مع ابنته عايدة، مفسرًا بها نواياه ضد صديقه المقرب إسماعيل الغول؛ إذ تعد أسراره وفضائحه وكل الخبايا التي تقدر على تحطيمه بحوذة ضرغام، ولهذا السبب طلب من عايدة كتم خبر قدرته على الحديث؛ حتى يتمكن من تدبير الفخ لـ«الغول»، والإيقاع به في المصيدة.

تشويق منتظر في مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

ومن المتوقع أن تستمر أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 للفنانة غادة عبدالرازق في مزيد من التشويق، إذ تمكنت عايدة في الحلقة 10، من الإمساك بطرف حل لغز مقتل أخيها علي، واقتربت من الأخذ بالثأر له ولما حدث بوالدها من إعاقة جسدية، حيث تمكنت من استخراج أسرار بيت الغول عن طريق الخادمة، ويستمر البحث عن القاتل الهارب سامح الغول على مدار الحلقات المقبلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشاركها في بطولة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، عدد من الفنانين ومنهم: رياض الخولي، محمد علي رزق، سيمون، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، ويعد المسلسل من إخراج أحمد حسن، ومن تأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 للفنانة غادة عبدالرازق الذي يدور في إطار تشويقي مفعم بالصراعات «صيد العقارب»، على قناة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف، بينما يعاد في تمام الساعة 2:45 فجرًا، والإعادة الثانية في تمام 1:45 ظهرًا، وكذلك يعرض على منصة watch it بدون فقرات إعلانية فور إنتهاء الحلقة على القناة