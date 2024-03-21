تقرر «عايدة» الانتقام لشقيقها، الذي قتل غدرًا، على يد عائلة زوجها، بعد أن كشفت خططهم، لتتصاعد الأحداث ويبدأ الجمهور في التوقع، بما ستفعله الفنانة غادة عبد الرازق خلال رحلة الانتقام، لذا ينتظر كثيرون مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 11.

استطاعت «عايدة» أن تعرف قاتل شقيقها، بعدما علمها بذهاب «معتز»، مع القاتل «سامح»، لتتصاعد الأحداث بعد قرار «عايدة»، الانتقام من عائلة زوجه، حتى ترتاح روح شقيقها، لذا يتساءل البعض عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 11.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

تبدأ «عايدة» والتي تؤدي دورها، الفنانة غادة عبد الرازق، رحلة الانتقام خلال أحداث مسلسل صيد العقارب، إذ تقرر الانتقام لوفاة شقيقها، بعد قتله من قبل عائلة زوجها، لذا ينتظر الجمهور مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 11، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، أما موعد الإعادة عند الساعة 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 1:45 ظهر اليوم التالي.

بدأت الأحداث في مسلسل صيد العقارب، تجذب الجمهور بشدة، عن الحلقات السابقة، لأنهم سيشاهدون غادة عبد الرازق، في دور المرأة القوية، التي اعتادت على تقديمها، بالانتقام من عائلة زوجها، على طريقتها المختلفة.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

تلعب غادة عبد الرازق دور البطولة، في مسلسل صيد العقارب، بمشاركة عدد من الفنانين، أبرزهم أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل الدرامي من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، إنتاج شركة فينومينا.