فرض الله الصوم على عباده ليتضرعوا إليه ويدركوا النعم الكثيرة التي أنعم الله بها على الإنسان، ويكون بداية الصيام من أذان الفجر وحتى أذان المغرب كما جاء في القرآن الكريم، لذا يبحث المواطنون على موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق 11 رمضان.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم

ووفق إمساكية شهر رمضان التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الخميس سيكون في تمام الساعة 6:08 مساء، وبعدها بأكثر من ساعة تكون أذان العشاء وتحديدا في تمام الساعة 7:26 مساء يعقبها بعدة دقائق صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم في المنوفية الخميس 21-3-2024

وأشارت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنّ موعد أذان الفجر يكون في تمام الساعة 4:31 صباحا، وبعد ذلك موعد أذان الظهر الساعة 12:03 مساء، يعقبها بعدة ساعات أذان العصر الساعة 3:31 مساء، بينما تبلع عدد ساعات الصيام في اليوم الـ 11 هجريا 13:57 ساعة.