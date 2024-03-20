عاجل.. تعديل سيستم «أوبر وكريم» لمنع تكرار حادث حبيبة الشماع.. اعرف التفاصيل

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن شركات النقل الذكي العاملة في مصر وفي مقدمتها «أوبر وكريم»، أبلغته رسميا بتعديل السيستم الخاص بالركوب بما يضمن للراكب الاستغاثة خلال الرحلة بهدف تحقيق أعلى درجات الأمان في الرحلة، وسيتم إخطار المتعاملين مع هذه الشركات بالإجراءات الجديدة.

إضافة زر الاستغاثة أو طلب المساعدة

جاء ذلك على خلفية الحادث الأليم الذى راحت ضحيته حبيبة الشماع فتاة الشروق. وقال النائب أحمد بدوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشركات العاملة في مجال النقل الذكي أخذت بالتوصيات التي صدرت عن اللجنة البرلمانية، ومن أبرزها إضافة زر الاستغاثة أو طلب المساعدة داخل الابلكيشن SOS، لضمان التدخل السريع على أن يتم تفعيله علي السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، فضلا عن إضافة برنامج لمراقبة الرحلة بأكملها.

وأوضح «بدوي» أن الشركتين العاملتين في مجال النقل الذكي يبحثان حاليا التوصية البرلمانية بشأن ضرورة وضع مسافات آمنة بين الراكب والسائق، مع التأكد من سلامة السيارة الأوبر واتفاقها مع قانون المرور.

واقعة فتاة الشروق

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع دقت ناقوس الخطر وكشفت عن كثير من الأخطاء تمت في رحلات النقل الذكي، مضيفا: «صحيح أن الشابة حبيبة توفاها الله بعد إلقائها بنفسها من السيارة أثناء سيرها، وما زالت التحقيقات مستمرة في الحادث، لكن هذا لا ينسينا ضرورة بتقديم صحيفة الحالة الجنائية دوريا للسائق للتأكد من هويته».