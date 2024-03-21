موعد آذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 21 مارس

بينت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الإماراتية موعد آذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 21-3-2024 في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك ليستطع الأفراد تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد آذان المغرب في الإمارات الخميس

وفي السطور التالية تبرز «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 21-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد آذان المغرب اليوم في الإمارات الخميس 21-3-2024

وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 21-3-2024 بمدينة أبو ظبي العاصمة يكون عند الساعة 6:35 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:09 صباحًا، والشروق 6:25 صباحًا، وصلاة الظهر 12:34 مساءً، وصلاة العصر 4:01 مساءً، وصلاة العشاء 8:05 مساءً.

موعد آذان المغرب في الإمارات اليوم بمدينة دبي

وعن موعد أذان المغرب في اليوم الخميس 21 مارس بمدينة دبي، ستكون عند الساعة 6:31 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:05 صباحًا، والشروق 6:22 صباحًا، وصلاة الظهر 12:31 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 8:01 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 21-3-2024 بمدينة الشارقة يكون عند الساعة 6:29 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:03 صباحًا، والشروق 6:20 صباحًا، وصلاة الظهر 12:29 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 7:59 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات الخميس 21-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الإمارات الخميس 21-3-2024 في مدينة العين، سيكون عند الساعة 6:29 صباحًا، والشروق 6:20 صباحًا، وصلاة الظهر 12:29 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 7:59 مساءً.