مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11.. هل يوافق أولاد خالد النبوي على زواجه؟

تطورت علاقة «مختار» خالد النبوي مع الفنانة حلا شيحا، ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11، وهو ما جعل متابعي المسلسل يهتمون بمعرفة هل تنتهي العلافة بينهم بالزواج؟، وهل يوافق أولاد خالد النبوي على هذه الزيجة؟.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11، بدأت حلا شيحا الدخول في تفاصيل حياة الفنان خال النبوي بصورة أكبر، بل حاولت أن تقنعه بالموافقة على إجراء الانتخابات داخل منزله، لأن هذا يسمح بتبادل الأدوار وتحمل المسؤوليات .

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.