مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ10.. هل ينجح نور النبوي في خطته؟

شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل إمبراطورية ميم كثير من التطورات والمفاجآت، حيث بدأ «مروان» نور النبوي تنفيذ خطته لإجبار والده على الموافقة على إقامة الإنتخابات لاختيار مدير للمنزل ومتطلباته بدلا منه.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 10

وأيضا شهدت أحداث الحلقة الـ9 من مسلسل إمبراطورية ميم كثير من التطورات، حيث قرر «مروان» نور النبوي وضع مكيدة لوالده بتوريطه في مشكلات لاختبار قدرته على التحمل وإجباره على الموافقه على إقامة الإنتخابات في المنزل.

أحداث الحلقة الـ 9 من إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة الـ9 من مسلسل إمبراطورية ميم قرار أبناء مختار بإقامة إنتخابات لاختيار مدير للمنزل، بعد رفض «مختار» خالد النبوي العديد من مطالبهم، كما رفض إقامة الانتخابات باعتباره الأب الذي يعول أسرته والمسؤول عنهم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يضم مسلسل إمبراطوية ميم مجموعة من الأبطال، أبرزهم خالد النبوي وأحمد طلعت وإيمان السيد ونجلاء بدر ونورهان منصور وعمر زهران ومحمد محمود عبدالعزيز وضيفة الشرف سلاف فواخرجي وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.