أنقذت العناية الألهية محارب من الموت على يد أحد أبناء عمومته في إطار أخذه بثأر أبيه، والذي رفض قرار الجدة بتقديم محارب لكفنه، وحاول قتله أثناء نومه، إلا أنّه استيقظ في الوقت المناسب وتدخلت العناية الإلهية وأنقذته من الموت، وتستمر الأحداث مع بداية مسلسل محارب الحلقة 11.

مسلسل محارب الحلقة 11.. حسن الرداد ينجو من الموت

كما شهدت حلقة أمس من مسلسل محارب، استمرار التحقيقات في قضية قتل العزازي «ماجد المصري»، الذي جسد دور والد رامي العزازي الذي قتل والدة محارب «حسن الرداد»، وتستمر الليلة الأحداث الجديدة من مسلسل محارب الحلقة 11، بعد وصول إنجي زوجة محارب وشقيقته إلى البلد.