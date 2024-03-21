مسلسل محارب الحلقة 11.. حسن الرداد ينجو من الموت
كتب:
انتصار الغيطانى
11:56 ص | الخميس 21 مارس 2024
مسلسل محارب الحلقة 12
أنقذت العناية الألهية محارب من الموت على يد أحد أبناء عمومته في إطار أخذه بثأر أبيه، والذي رفض قرار الجدة بتقديم محارب لكفنه، وحاول قتله أثناء نومه، إلا أنّه استيقظ في الوقت المناسب وتدخلت العناية الإلهية وأنقذته من الموت، وتستمر الأحداث مع بداية مسلسل محارب الحلقة 11.
مسلسل محارب الحلقة 11.. حسن الرداد ينجو من الموت
كما شهدت حلقة أمس من مسلسل محارب، استمرار التحقيقات في قضية قتل العزازي «ماجد المصري»، الذي جسد دور والد رامي العزازي الذي قتل والدة محارب «حسن الرداد»، وتستمر الليلة الأحداث الجديدة من مسلسل محارب الحلقة 11، بعد وصول إنجي زوجة محارب وشقيقته إلى البلد.