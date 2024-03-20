محمود ياسين جونيور يدخل السجن في مسلسل محارب الحلقة 10

كلما حاول محمود ياسين جونيور أن يجد لنفسه مخرجاً بعيداً عن أهله، يجد نفسه متورطاً في المزيد من المشاكل، وآخرها إلقاء القبض عليه ودخوله السجن بتهمة الاتجار في المخدرات، وذلك ضمن أحداث الحلقة 10 من مسلسل محارب الذي يعرض على قناة cbc.

ويتورط إبراهيم مرة أخرى في إحدى المصائب التي يوقع نفسه بها ظناً منه أنه يفعل الصواب، وجرى إلقاء القبض عليه بعد تورطه في قضية الاتجار بالمخدرات، بعد انسياقه وراء نصيحة صديقه الذي باعه.

محمود ياسين جونيور في ورطة

يحاول أعداء محارب استغلال هذه الظروف ضده، فهل يجد إبراهيم الذي يجسده محمود ياسين جونيور، طريقه للخروج من هذه الورطة؟ أم يصبح السلاح الجديد الذي يستخدمه أعداء شقيقه محارب ضده؟.

تدور أحداث مسلسل محارب حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيداً عن مشاكل أقاربه، ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يتورط في قضية تغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك محمود ياسين جونيور في بطولة المسلسل أمام حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي.