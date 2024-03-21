موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 11 على قناة cbc اليوم.. «شهادة زور» ضد «عزيز»

بدأت حلقة أمس من مسلسل محارب بمحاولات المحامي حسام الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، تلفيق تهمة قتل عزازي والمحامي وصفي لـ«عزيز»، ووصل الأمر إلى البحث عن شهود زور في مكان الحادث لزيادة الأدلة مقابل دفع مبالغ مالية، وهو ما تبيّن بعد شهادة خفير المخزن المجاور لمكان الحادث، زور ضد عزيز، وتستمر الأحداث الليلة مع موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 11 على قناة cbc اليوم.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 11 على قناة cbc اليوم

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، تامر عبد المنعم، سلوى عثمان، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، عابد عناني، غفران محمد، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، محمود الليثي، أحمد عنان، كريم العمري، نور محمود، عمرو محمود ياسين، حسن عيد، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، ومع موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل محارب على قناة CBC اليوم تتواصل الأحداث اليومية والسريعة من العمل.

- عرض الحلقة 11 الساعة 9 مساءً.

- عرض الحلقة 11الساعة 3:45 مساءً.

- عرض الحلقة11 الساعة 5:15 صباحا.