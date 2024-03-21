مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11.. هل يتزوج صلاح عبدالله من حبيبته؟

ينتظر مشاهدو مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 من العمل الدرامي الاجتماعي، والتي سيتمّ عرضها اليوم الخميس في تمام الساعة 6:15 مساءاً على شاشة dmc، وتعاد في الـ5 فجراً والـ 12 ظهراً، كما يمكن لمتابعيها انتظار الحلقات الجديدة على المنصة الرقمية Watch it ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ما نهاية قصص الحب؟

ويتوقع الكثير من عشاق مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11، أن تدور حول قصة الحب التي جمعت الفنان صلاح عبدالله ويقوم بدور عرفان بحبيبته السابقة وسعيه للزواج منها، وسط مخاوف انكشاف أمره من زوجته «عالية» وتقوم بدورها الفنانة سما إبراهيم، كما يترقب المشاهدين معرفة نتيجة إلحاح «حنفي» المتزايد للزواج من «فلة» وضغطه على «نعناعة» لإقناعها والتأثير عليها عن طريق التهديد.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11

وتسبق أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 افتتاح «عرفان» محل تجاري جديد، فيما حاولت زوجته معرفة ماذا يخبئ عنها عبر مراقبته وتفتيش هاتفه المحمول، فيما لا يزال «بهجت» ويقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني بطل العمل الدرامي يواجه مشاكل أحفاده الذين يعيشون برفقته.