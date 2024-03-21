«القاهرة الإخبارية»: ثلاثة قتلى في تفجير إرهابي جنوب أفغانستان كتب: شريف سليمان 09:21 ص | الخميس 21 مارس 2024 أفغانستان أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل، سقوط ثلاثة قتلى في تفجير إرهابي جنوب أفغانستان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مستشار سابق بالبيت الأبيض: بايدن فشل في أفغانستان وأوكرانيا هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب سلسلة جبال هندوكوش في أفغانستان «الجنائية الدولية»: قطاع غزة يشهد جرائم تشبه معاناة أفغانستان وميانمار هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب غرب أفغانستان هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب أفغانستان أفغانستان هجوم هجوم إرهابي القاهرة الإخبارية بقلم شريف سليمان