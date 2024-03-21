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«القاهرة الإخبارية»: ثلاثة قتلى في تفجير إرهابي جنوب أفغانستان 

كتب:

شريف سليمان
09:21 ص | الخميس 21 مارس 2024
أفغانستان

أفغانستان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل، سقوط ثلاثة قتلى في تفجير إرهابي جنوب أفغانستان.

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بقلم شريف سليمان