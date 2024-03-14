الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تشارك في افتتاح «أسبوع الصلاة لأجل الوحدة»

شارك الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، الذي كان باستضافة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، في كنيسة القديس مار جرجس في هليوبوليس بالقاهرة.

مشاركة الكنيسة السريانية في أسبوع الصلاة

رافق قدسه قدس الأب القس شربل مغيميز، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم في بادفيلبل، فرانكفورت- ألمانيا، والشماس الإكليريكي يوحانون أقطاش، وذلك خلال زيارتهما الحالية إلى مصر، وعدد من الشمامسة الخدام.

وحضر اللقاء جمع من المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة من مختلف الكنائس المسيحية، ومن العائلات الكنسية المتنوعة، الذين شاركوا بالقراءات والصلوات على نية الوحدة، كما حضر من لبنان حضرة الدكتور ميشيل عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وتلقى قداسة البابا التعازي بمقتل الرهبان الثلاثة في جوهانسبرج (جنوب إفريقيا)، وذكر في موعظته أن القضية لا تزال قيد البحث والتحقيق، وأوصى المؤمنين بعدم الإصغاء للشائعات التي تنشر دون مصادر واضحة.

جدير بالذكر أنَّ الربان والأب القس رتلا الصلاة الربانية باللغة السريانية خلال الصلاة.