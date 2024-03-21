«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة اليوم.. والفارق بين العظمى والصغرى بالقاهرة 13 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنّ اليوم الخميس سيشهد ارتفاعًا مؤقتًا في قيم الحرارة في معظم محافظات الجمهورية بسبب التأثر ببعض الكتل الهوائية الصحراوية.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار وبالتالي سنشعر بالأجواء المائلة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية ويكون حارا بشكل أكبر في المناطق الجنوبية».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «العكس تمامًا سيحدث في فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس سنكون أمام انخفاض ملحوظ في قيم الحرارة، وفارق قيم الحرارة بين فترتي النهار والليل على القاهرة الكبرى يتجاوز 13 درجة مئوية، والأجواء باردة ليلًا وخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة ستشعر بالبرودة أكثر من المناطق الداخلية».