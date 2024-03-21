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دراما المتحدة

«الفيدرالي الأمريكي» يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة

كتب:

شريف سليمان
10:49 ص | الخميس 21 مارس 2024
الفيدرالي الأمريكي

الفيدرالي الأمريكي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «للمرة الخامسة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير»، إذ أشار التقرير إلى أنَّه للمرة الخامسة على التوالي يبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عامًا رغم ضغوط الديون على ميزانية واشنطن.

ولفت التقرير إلى أنَّه في ثاني اجتماعات البنك خلال 2024 أبقت لجنة السياسات النقدية على الفائدة عند 5.25 و5.5%.

 وأكّد البنك المركزي في الاقتصاد الأكبر في العالم أنه لن يتجه لخفض الفائدة قبل التأكد من أن التضخم يتجه إلى هدفه عند 2 %، ورجح خفضه معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس بنهاية 2024.

وأشار إلى أنَّ التضخم عدو مراوغ فالمباراة بين المركزي الأمريكي والتضخم لم تنته بعد وإن سجل الفيدرالي أهداف في مرمى التضخم ورغم تأكيد لمصرف أن سياسة تشديد الفائدة تؤتي ثمارها إلا أن التضخم الأمريكي عاد للصعود في فبراير الماضي في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.

وأوضح أنَّ الفائدة المرتفعة زادت أعباء الموازنة الفيدرالية، إذ رفعت تكلفة الديون في أكبر اقتصاد بالعالم.

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بقلم شريف سليمان