«رئيس الغد»: ضرورة إنشاء لجنة للمواطنة في كل حزب مصري للتواصل مع المسئولين

عقدت لجنة المواطنة بحزب الغد، برئاسة المستشار نبيل عزمي نائب رئيس الحزب، اجتماعًا بالمقر المركزي للحزب، وحضر الاجتماع الدكتور ماهر عزير، عضو مجلس الطاقة العالمي وكبير مستشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ.

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، في بداية الاجتماع على ضرورة وجود لجنة للمواطنة في كل حزب مصري للتواصل مع المسئولين في وزارة التعليم ووزارة الشباب ووزارة الثقافة من أجل دعم ونشر ثقافة المواطنة

الرئيس السيسي رسخ ثقافة المواطنة بإجراءات فعلية على الأرض

وقال المستشار نبيل عزمي، إن نشر ثقافة المواطنة مهم باعتبارها السبيل الحصري للحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى مستقبل مصر، مؤكدًا دور رائد التحديث رفاعة الطهطاوي في وضع المصطلح في الوثيقة الدستورية، مشيرا إلى دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في ترسيخ ثقافة المواطنة عبر إجراءات وقوانين نراها على الأرض.

المواطنة هي مساواة في الحقوق والواجبات

وأوضح الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي وكبير مستشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، أن المواطنة هى مساواة فى الحقوق والواجبات ولا تنظر إلى الطائفية أوالعرقية، لافتا إلى أن المواطنة تلزم المواطنين بحقوق الوطن وتمكنهم من حقوقهم الشخصية .

وأضاف عزيز أن أمريكا تخلصت من التفرقة العنصرية بالقانون وأرست مضمون المساواة عبر ممارسات هادفة لترسخ قيم المواطنة، مشيرا إلى أننا مازلنا نعاني من التفرقة العنصرية والعرقية ويجب أن نتخلص منها للوصول إلى الانتماء الذي يتحقق بالمساواة فى الفرص الاجتماعية.

المشروع النهضوي قائم على تدعيم قيم المواطنة

وأكد عضو مجلس الطاقة العالمي على ضرورة إدارك المشروع النهضوي الذي من شأنه تدعيم قيم المواطنة، وهو ما ينتج عنه تقدم في كل المجالات، وبغض النظر عن التحديات لابد أن يكون لدينا سياسات تدعم المواطنة.