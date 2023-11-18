رئيس الحزب العربي الناصري: وجود السيسي في الحكم يعزز الأمن القومي

أكد محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم خلال المرحلة الحالية يعزز الأمن القومي، ويضمن أمان البلاد الإقليمي خاصة مع وجود مخاطر وكوارث بالبلدان المجاورة.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور ممثلو 65 حزبا سياسيا، والذين أعلنوا عن تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح محمد أبو العلا، خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، أن الثورات المتعددة والهبات التي شهدتها المنطقة مطلع القرن الحادي عشر غيرت ملامح المنطقة وأحدث حالة من الخلل الكبير للأمن القومي الإقليمي بعدة بلدان عربية مجاورة.

نجاح القيادة السياسية في حماية الأمن القومي

وتابع رئيس الحزب العربي الناصري: «يحيط بمصر العديد من المخاطر الإقليمية مثل الأزمتين الليبية والسودانية، لكن القيادة السياسية خلال السنوات الماضية نجحت في التعامل مع تلك الأزمات وحماية أمننا القومي فلا مجال لتبادل السلطة خلال الفترة الحالية».