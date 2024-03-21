إنشاء 41 موقفا وسوقا نموذجيا بتكلفة 86 مليون جنيه بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تفاصيل إنشاء 41 موقفا وسوقا نموذجيا جديدًا، بتكلفة 86 مليون جنيه، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وقال محافظ المنوفية في بيان: إنه جاري تنفيذ عدد 9 مشروعات خدمية «أسواق حضارية ، مواقف نموذجية»، بقيمة استثمارية تقارب 86 مليون جنيه بنطاق مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، وذلك لإنشاء موقف نموذجي ومتكامل متعدد الطوابق على مساحة 2 فدان بطريق «شبين الكوم - قويسنا» بجوار كوبري المنوفية العلوي.

إنشاء مواقف نموذجية

وأوضح «أبو ليمون»، أنه جاري إنشاء موقف وسوق نموذجي على مساحة تزيد عن 2000 م بمقر مجزر بركة السبع القديم، وسوق حضاري متعدد الطوابق «مول تجاري» بشارع بورسعيد بمدينة الشهداء على مساحة 300 م، واستكمال إنشاء السوق الحضاري بمدينة سرس الليان، وجاري إنشاء وتطوير السوق الحضاري بمنطقة كفر زلابية بمدينة أشمون، وإنشاء باكيات لعمل سوق حضاري بشارع إسكاروس البحري من مزلقان العبور بطريق شبراباص، وسوق حضاري آخر بنطاق حي غرب شبين الكوم، بالإضافة إلى إقامة سوق حضاري بشارع أحمد عرابي خلف الجمعية التعاونية بمركز تلا .

مشروعات حياة كريمة

وأضاف محافظ المنوفية، أنه فيما يخص مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق قرى مركزي أشمون والشهداء، فقد بلغت 11 موقفا للسيارات و21 سوقا حضاريا للنهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري.

وأكد محافظ المنوفية، أن الهدف من إنشاء تلك المشروعات يأتي في إطار حرص الدولة على القضاء علي الأسواق والمواقف العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة.