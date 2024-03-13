محافظ المنوفية يوزع مساعدات بقيمة مليون جنيه لـ104 أسر أولي بالرعاية

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم، مساعدات مالية وعينية لعدد 104 أسر أولي بالرعاية بمناسبة حلول شهر رمضان، تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين بمختلف مراكز المحافظة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية.

المحافظ يوجه دعما يقترب من مليون جنيه للأسر الأكثر احتياجا

ووجه المحافظ بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد 101 حالة من الأسر الأولى بالرعاية إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة بتكلفة إجمالية تقترب من مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يتم صرف تلك المساعدات وفقا لفحص لجنة المساعدات للوقوف على مدى أحقية تلك الحالات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أنه في خلال 10 أيام تم تنظيم لقائين من الحالات الإنسانية لعدد 421 حالة بقيمة إجمالية تزيد على مليون و700 ألف جنيه .

الاستماع إلى مطالب المواطنين

أجرى محافظ المنوفية خلال اللقاء حوارا مع الحالات للاستماع إلى مطالبهم، مكلفا وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 24 حالة مرضية بمستشفيات الجامعة وتلا وأشمون والتأمين الصحي والمخ والأعصاب والرمد لإجراء الفحوصات الطبية لهم.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ11 حالة تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 12 أسرة، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد 12 حالة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص.

وفي نهاية اللقاء أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لتلك اللفتة الانسانية وحرص محافظ المنوفية واهتمامه بالاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.