محافظ المنوفية يسلم 18 جهازا كهربائيا لـ6 عرائس من الفئات الأكثر استحقاقا

سلّم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية اليوم، 18 جهازا كهربائيا لعدد 6 عرائس من الفئات الأكثر استحقاقا لمساعدتهن على إتمام الزواج، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.

لقاء المحافظ بالعرائس

والتقى محافظ المنوفية في مكتبه بالعرائس وأجرى حوارا مفتوحا معهن للوقوف على حالتهن الاجتماعية والمعيشية، وحثهن على تنظيم الإنجاب لتحقيق حياة أسرية كريمة، مقدما لهن خالص تهانيه القلبية بشهر رمضان، إضافة إلى تقديم المحافظ لمساعدات مالية لتلك الفتيات للمساهمة في تكاليف زواجهن.

تحديد المستحقات من خلال أبحاث اجتماعية

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه يتم تحديد المستحقات من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكدا استمرار التعاون مع كل الجهات والمؤسسات المجتمعية لتقديم الدعم اللازم للأسر المستحقة.

وأعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه على الاستماع إلى مطالبهن، جاء ذلك في أجواء يسودها الفرحة والسرور ووسط زغاريد الأهالي.