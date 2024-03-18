محافظ المنوفية يهنئ السيدات الفائزات في مسابقة الأم المثالية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن فوز أميمة طلعت السيسي بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، والأول على مستوى المحافظة، كأم مثالية، وفوز ميرفت توفيق غانم لتميزها كأم رائدة اجتماعية في مسابقة الأم المثالية لعام 2024.

تهنئة السيدات الفائزات

وقدم محافظ المنوفية التهنئة للأمهات الفائزات، معربا عن سعادته البالغة بفوزهما وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، موجهاً لهما تحية إعزاز وتقدير لما قامتا به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء، موضحا أن محافظة المنوفية دائما ما تحظى بتحقيق مراكز أولى من كل عام في مسابقة الأم المثالية مما يعكس دور المرأة وحجم تضحياتها كونها عصب المجتمع والنواة الأولى لبناء الأسرة.

دعم المرأة المصرية

وأشار إلى أن المرأة المصرية حظيت باهتمام ودعم كبير في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي إعلاء لقيمة المرأة المصرية والأم وتقديرا لدورها في حماية وبناء الوطن، مؤكدا أن مصر بأكملها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات وأننا جميعا ندين لجميع الأمهات والسيدات بالتقدير والامتنان لدورهن العظيم في تنشئة الأجيال، مؤكدا أنه سيقوم باستقبال الأمهات الفائزات وتكريمهن تقديرا لهن.