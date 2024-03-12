«محافظ المنوفية»: تمويل 11 مشروعا للشباب بـ4 ملايين جنيه خلال شهر فبراير

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» خلال شهر فبراير الماضي، بلغت 22 فرصة عمل بنطاق المحافظة من خلال تنفيذ 11 مشروعًا، بتمويل 4 ملايين جنيه بجميع المجالات الإنتاجية والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة.

وأضاف «أبو ليمون»، في بيان، أن ذلك في إطار جهود المحافظة لدعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

تشجيع الشباب على العمل الحر

وأشار محافظ المنوفية، إلى ضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة «مشروعك» لتشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تساهم بدورها في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بما يدفع عجلة التنمية بالمحافظة.

التوسع في الحملات التوعوية

ووجه القائمين على البرنامج بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية، ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروعات، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأكد محافظ المنوفية، أن الهدف من برنامج «مشروعك» هو خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء محافظة المنوفية، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.