«الأعلى للجامعات»: نراجع كل مستخرجات شهادات الثانوية في أثناء تقدم الطلاب

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل بشأن مراجعة كافة الشهادات العلمية المقدمة من الطلاب بعد التقدم للاتلحاق بالكليات المختلفة خاصة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العربية والأجنبية المعادلة للثانوية العامة، موضحة أن هناك لجان مختصة من قبل المجلس ومكتب التنسيق تقوم سنويًا فترة أعمال التنسيق بمراجعة كافة الشهادات المقدمة من الطلاب للالتحاق بالكليات؛ للتأكد من سلامتها وصحتها وعدم تزويرها من خلال التواصل مع الجهات المانحة للتأكد منها.

المجلس الأعلى للجامعات

وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بدء من 4 أعوام في تطبيق عملية مراجعة الشهادات العلمية لجميع السنوات الدراسية بمختلف الكليات، لافتا إلى ان العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة و هادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، منوهة بأنّه حال رصد اي مخالفات يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وتابعت بأنّ هناك تشديدات من قبل وزير التعليم العالي بضرورة المتابعة اللحظية لأعمال التسجيل والالتحاق، واتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حال رصدها.