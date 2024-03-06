«الأرصاد»: تساقط أمطار خفيفة اليوم.. والعظمى على القاهرة 23 درجة

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC» تفاصيل حالة الطقس اليوم وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ أنَّه من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على معظم الأنحاء.

تفاصيل حالة طقس اليوم الأربعاء

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فيما تنشط رياح على مناطق من السواحل والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونبهت هيئة الأرصاد بضرورة توخي الحذر بسبب تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونصحت مقدمة البرنامج آية جمال المواطنين بعدم خفيف الملابس قائلة: «متطلعوش الصيفي ومتنخدعوش، لسة الجو برد، ولسة فيه فرص لسقوط الأمطار، الجو فترة الظهر حر لكن بالليل برد الجو بيلاعبنا»

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 23 والصغرى 13

العاصمة الإدارية العظمى 23 والصغرى 13

6 أكتوبر العظمى 23 والصغرى 14

بنها العظمى 23 والصغرى 12

دمنهور العظمى 23 والصغرى 13

وادي النطرون العظمى 22 والصغرى 13

كفر الشيخ العظمى 23 والصغرى 13

المنصورة العظمى 24 والصغرى 13

الزقازيق العظمى 23 والصغرى 13

شبين الكوم العظمى 23 والصغرى 13

طنطا العظمى 23 والصغرى 12

دمياط العظمى 22 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 11

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12

السويس العظمى 23 والصغرى 13

العريش العظمى 22 والصغرى 12

رفح العظمى 22 والصغرى 11

رأس سدر العظمى 27 والصغرى 15

نخل العظمى 23 والصغرى 5

كاترين العظمى 19 والصغرى 4

الطور العظمى 26 والصغرى 15

طابا العظمى 24 والصغرى 15

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12

العلمين الجديدة العظمى 23 والصغرى 12

مطروح العظمى 23 والصغرى 12

السلوم العظمى 22 والصغرى 11

سيوة العظمى 26 والصغرى 12

رأس غارب العظمى 27 والصغرى 15

الغردقة العظمى 28 والصغرى 14

سفاجا العظمى 26 والصغرى 17

مرسى علم العظمى 28 والصغرى 15

شلاتين العظمى 27 والصغرى 19

حلايب العظمى 25 والصغرى 20

أبو رماد العظمى 27 والصغرى 17

رأس حدربة العظمى 26 والصغرى 18

الفيوم العظمى 25 والصغرى 12

بني سويف العظمى 25 والصغرى 12

المنيا العظمى 26 والصغرى 10

أسيوط العظمى 26 والصغرى 11

سوهاج العظمى 29 والصغرى 13

قنا العظمى 30 والصغرى 13

أبو سمبل العظمى 30 والصغرى 15

الأقصر العظمى 31 والصغرى 14

أسوان العظمى 31 والصغرى 14

الوادي الجديد العظمى 30 والصغرى 14