بعد مناقشته في مسلسل صدفة.. 9 استخدامات لا تعرفها عن تحليل الـ«DNA»

أحداث شيقة عاشها الجمهور من تصاعد الأحداث في مسلسل صدفة، خاصة بعد التهديدات التي تلقتها ريهام حجاج التي تجسد دور «صدفة»، بعد أن فجرت مفاجأة كبيرة حول علاقتها بـ«فؤاد» الفنان خالد الصاوي، وأنه والدها الذي رفض الاعتراف بنسبها منذ 30 عاما، إذ قرر الأخير تهديدها فور معرفته بالأمر وأنكر كل ما سمعه منها، لكنها طلبت عمل تحليل البصمة الوراثية «DNA» ليتأكد من روايتها لكنه رفض.. فماذا تعرف عن تحليل الـ DNA غير أنه لإثبات أو نفي الأبوة؟.

مسلسل صدفة في دراما رمضان

الموقف الذي تعرضت له ريهام حجاج في مسلسل صدفة يحدث كثيرًا، لكن ارتبط اسم تحليل الـDNA بقضايا إثبات، كما فسر الدكتور خالد محمود استشاري علم الجينات والأمراض الوراثية لـ«الوطن»، قائلًا إن تحليل الـ «DNA» أو البصمة الوراثية، من أهم الاكتشافات الحديثة، وله العديد من الاستخدامات الأخري غير إثبات النسب.

وبحسب استشاري علم الجينات، فإن تحليل الـ«DNA» أو البصمة الوراثية، ساعد فى كشف خيوط الكثير من الجرائم الغامضة بالإضافة لتحديد هوية الجثث المجهولة، إذ تلجأ الجهات المختصة لتحليل البصمة الوراثية عن طريق المعامل الكيميائية في مصلحة الطب الشرعي، لافتا إلى أن له العديد من الاستخدامات الأخرى ومنها:

اكتشاف أمراض السرطانية والوراثية

- التشخيص الطبي، إذ يستخدم تحليل الـ«DNA» في اكتشاف أسباب الإصابة ببعض الأمراض السرطانية في حال الشك باحتمال الإصابة بسرطان الثدي.

- التبرع بالأعضاء، إذ يجرى تحليل الـ«DNA» للتأكد من مطابقة الأنسجة الطبية.

- يستخدم لاكتشاف الأمراض الوراثية التي تنتقل عبر الأجيال.

- تحليل «DNA» يستخدم في الكشف عن أسباب مشاكل الحمل وحالات الإجهاض المتكررة.

- يستخدام التحليل للتعرف على مكونات المواد الغذائية، وإذا كانت تحتوي على أي مواد معدلة جينيًا.

كشف الجرائم وهوية الجثث

- تحديد إذا كان التوأم متماثل أم لا، لأن التوائم يحملوا نفس المادة الوراثية.

- يستخدم في معرفة ما إذا كان تلك الأشخاص تربطهم صلة إخوة، في حال التبني من أشخاص آخرين، أو ضياع أحدهم.

- تطلب بعض التأشيرات لبعض الدول إجراء تحليل «DNA» لتأكد من قرابة الأشخاص المسافرين من بعضهم لبعض.

- البحث الجنائي للكشف عن جرائم القتل أو الاغتصاب، عن طريق أخذ آثار من مكان الجريمة وتحليلها جينيا لتعرف على هوية صاحبها، وللتعرف على الجثث مجهولة الهوية تحليل عينة منها ومعرفة الحامض النووى وأخذ عينة أخرى من ذوى المفقودين، وتحديد هوية الأجساد التي مضى على وفاتها فترات طويلة.