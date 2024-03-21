مسلسل صدفة الحلقة 11.. هل تنفذ سلوى خطاب تهديدها لريهام حجاج؟

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل صدفة تطورات كبيرة في الأحداث، بعد أن هددت زوجة فؤاد التي تجسّد دورها سلوى خطاب، صدفة التي تجسد دورها ريهام حجاج، بعد معرفتها بأن والدها هو زوجها فؤاد الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، ورفض الاعتراف بنسبها قبل 30 عاما، وتتواصل الأحداث في مسلسل صدفة الحلقة 11 بطولة ريهام حجاج.

وتشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 11 بطولة الفنانة ريهام حجاج، مواجهة قوية بين سلوى خطاب، وزوجها خالد الصاوي بسبب نسب صدفة.