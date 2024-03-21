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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل صدفة على 4 قنوات

كتب:

آية أشرف
09:15 ص | الخميس 21 مارس 2024
مسلسل صدفة الحلقة 11

مسلسل صدفة الحلقة 11

تشهد أحداث الحلقة 11 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، العديد من الأحداث المشوقة والمختلفة، كما اعتاد مشاهدي العمل من البداية خاصة بعدما انتهت الحلقة الماضية على اكتشاف «صدفة» أمر قد يغير مسار قضية زواجها الوهمي. 

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل صدفة 

يأتي موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 11 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي. 

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 11 على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

بينما تأتي الحلقة 11 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا

أبطال مسلسل صدفة 

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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